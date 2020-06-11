"نفسي دا يحصل بجد".. طلب عاجل لـ"حواس" من الدولة

11 يونيو 2020 - 07:31 ص





أبدى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، إعجابه بميدان التحرير بعد التطوير، واصفا إياه بأنه "جوهرة في قلب القاهرة"، وسيصبح مزارا للسائحين وهو أمر جيد للغاية".



وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى أن ما حدث من تطوير في ميدان التحرير أمر مدهش ورائع، مطالبًا بضرورة وضع إنجازات الحكومة على مدخل سليمان باشا، خاصة بعد التطوير الكبير الذي أصبح إبداع عالمي، وبات ميدان التحرير الآن أعظم ميادين العالم.



وتابع :" كل أملي وضع لوحتين تضم إنجازات الحكومة في ميدان التحرير، معقبا: "نفسي دا يحصل بجد".



وأشار عالم الآثار المصري، إلى أن متحف الحضارة رائع للغاية، ويحكي تاريخ مصر من عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، بالإضافة إلى أنه سيتم وضع 20 مومياء ملكية بطريقة حضارية وبغرض الجمال، موضحا أنه سيتم أيضًا وضع تواريخ المومياء والملوك بجوارها ومعلومات كافية عنهم.

