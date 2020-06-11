  • الخميس 11 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر04:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

لفتة إنسانية من "صلاح" داخل محطة وقود

بعد إندونيسيا.. ماليزيا تعلّق حج مواطنيها هذا العام

بعد إندونيسيا.. ماليزيا تعلّق حج مواطنيها هذا العام

علامة جديدة: مرضى كورونا يعانون من الهذيان واضطرابات نفسية

الأزهر: يجوز تعقيم متوفي كورونا بدلا من تغسيله

بعد تعرض ابنتيه للتنمر.. شريف منير: حسبي الله ونعم الوكيل

بعد تعرض ابنتيه للتنمر.. شريف منير: حسبي الله ونعم الوكيل

الأزهر يؤكد لعبة " ببجي" عبث بالعقيدة ومرتعا خصبا للجريمة

الأزهر يؤكد لعبة " ببجي" عبث بالعقيدة ومرتعا خصبا للجريمة

وزارة الأوقاف

أول 3 محافظات يطبق بها فتح المساجد

تامر أمين

تامر أمين: اللي عمل كدا مجرم شرعًا وقانونًا

من بينها" فتح المساجد وامتحانات الثانوية العامة".. 12 قرارا جديدا للحكومة

من بينها" فتح المساجد وامتحانات الثانوية العامة".. 12 قرارا جديدا للحكومة

الرئيس السيسي

مهم للغاية..هذا ما سيفعله السيسي بشأن "سد النهضة"

مرتضى منصور

مرتضى منصور لـ "الخطيب": مش هتقدر علىّ

"نفسي دا يحصل بجد".. طلب عاجل لـ"حواس" من الدولة

آخر الأخبار

زاهي حواس
زاهي حواس
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

طلب عاجل من السيسي للمصريين بشأن كورونا

#

طلب عاجل لـ "هالة زايد" باستثناء 4 فئات من مواجهة كورونا

#

طلب عاجل لـ"وزيرة التضامن" من أصحاب المعاشات

#

"التفتوا إلى هؤلاء".. طلب جريء لـ"إعلامي" من الدولة

صدى البلد

أحمد موسى

زاهي حواس

ميدان التحرير



أبدى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، إعجابه بميدان التحرير بعد التطوير، واصفا إياه بأنه "جوهرة في قلب القاهرة"، وسيصبح مزارا للسائحين وهو أمر جيد للغاية".

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى أن ما حدث من تطوير في ميدان التحرير أمر مدهش ورائع، مطالبًا بضرورة وضع إنجازات الحكومة على مدخل سليمان باشا، خاصة بعد التطوير الكبير الذي أصبح إبداع عالمي، وبات ميدان التحرير الآن أعظم ميادين العالم.

 وتابع :" كل أملي وضع لوحتين تضم إنجازات الحكومة في ميدان التحرير، معقبا: "نفسي دا يحصل بجد".

وأشار عالم الآثار المصري، إلى أن متحف الحضارة رائع للغاية، ويحكي تاريخ مصر من عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، بالإضافة إلى أنه سيتم وضع 20 مومياء ملكية بطريقة حضارية وبغرض الجمال، موضحا أنه سيتم أيضًا وضع تواريخ المومياء والملوك بجوارها ومعلومات كافية عنهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بدعة وشرك.. ذبح 100 شاة فرحا بعودة المصلين للمساجد تشعل الكويت
» حقيقة رحيل «أبو جبل» و«ساسى» عن الزمالك
» تقارير تحدد مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
» الإبراشي: من يستغلنا ليس منا
» يفتح أبوابه مجددا.. " أسعد مكان في العالم"
» وزيرة التضامن لـ"متسول":"لو شوفت معاك الطفلة تاني بالشارع هاخدها منك"
» هيكل يعلن 5 قرارات جديدة لـ الحكومة لمواجهة كورونا
» عن بُعد.. «الأوقاف» تعلن إنشاء أول وحدة لتدريب الأئمة والواعظات
» اعتقال حمار في هذه الدولة.. لن تتخيل السبب
» النجم الساحلى يكشف حقيقة التفاوض مع "كارتيرون"
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية