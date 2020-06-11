أول تعليق من وزير الرياضة على الأزمة بين الخطيب و مرتضى

11 يونيو 2020 - 07:31 ص

كشف الدكتور أشرف صبحي - وزير الرياضة - عن رأيه فيما يحدث من سجالات داخل الوسط الرياضي خلال الأيام الماضية.



وقال "صبحي" في مداخلة مع برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت" : أنا غير راضي عما يحدث ومن المفترض ألا تحدث مثل تلك الأمور من الأساس.



وأضاف: من المفترض أنه في حال حدوث أية تجاوزات أن يلجأ الطرف الآخر إلى القانون.



واستدرك: نحن في ظروف قاسية والكل عليه مسئولية وبالنسبة للتصريحات المتبادلة فنحن كبار ولابد أن نفكر قبل أن نتكلم وأن نكون أهدأ.







