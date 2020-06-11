  • الخميس 11 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ضاحي خلفان

نبوءة غريبة من ضاحي خلفان عن موعد انتهاء الإخوان من الوجود

الخطيب ومرتضى

أول تعليق من وزير الرياضة على الأزمة بين الخطيب و مرتضى

مرتضى منصور

مرتضى يوبخ خالد الغندور بعد إصابة ابنته بكورونا ويتوعد بمحاسبته

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مواعيد الحظر الجديدة

نيل فيرجسون

وفيات كورونا في بريطانيا كان يمكن أن تنخفض إلى النصف

الدولار

كورونا يهدد الاقتصاد الأكبر عالميًا.. عجز ضخم في الميزانية الأمريكية

سلمان

لماذا كرم الملك سلمان هؤلاء الأشخاص تحديدًا؟

جون سينا

«جون سينا» يتبرع بمليون دولار لأرواح السود: كن شجاعًا ومنفتحًا

الدولار

أسعار الدولار اليوم الأربعاء في ختام التعاملات

وزيرة الصحة

تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة

أول تعليق من وزير الرياضة على الأزمة بين الخطيب و مرتضى

الرياضة

الخطيب ومرتضى
الخطيب ومرتضى
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من «الشباب والرياضة» على أزمة الأهلى وتركى آل الشيخ

#

أول تعليق من «السيسي» على مبادرة إطلاق النار في ليبيا

#

أول تعليق من خامنئي على المظاهرات الأمريكية

#

أول تعليق من السعودية على قرار ألمانيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

اشرف صبحى

كشف الدكتور أشرف صبحي - وزير الرياضة - عن رأيه فيما يحدث من سجالات داخل الوسط الرياضي خلال الأيام الماضية.

وقال "صبحي" في مداخلة مع برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت" : أنا غير راضي عما يحدث ومن المفترض ألا تحدث مثل تلك الأمور من الأساس.

وأضاف: من المفترض أنه في حال حدوث أية تجاوزات أن يلجأ الطرف الآخر إلى القانون.

واستدرك: نحن في ظروف قاسية والكل عليه مسئولية وبالنسبة للتصريحات المتبادلة فنحن كبار ولابد أن نفكر قبل أن نتكلم وأن نكون أهدأ.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نجم الزمالك يلمح إلى خبر سيهز الوسط الرياضي المصري خلال ساعات
» مرتضى يهاجم فاروق جعفر: لو شايف الخطيب محترم متقولش دا في قناة الزمالك
» وفاة الفنان محمود مسعود بشكل مفاجيء
» "الصحة": هذه المحافظات أقل إصابة بكورنا وأكثر وعيًا بالوقاية
» فيديو.. لحظة مؤثرة بين أب وأطفاله الذين لم يرهم منذ 3 شهور
» سرقة لاعب كرة شهير تحت تهديد السلاح في الشارع
» أستاذ طب تحذر هؤلاء الأشخاص من ارتداء الكمامة
» أميرة سعودية تترشح لمنصب دولي مرموق
» دراسة: ارتداء الكمامة يمنع حدوث موجة ثانية من كورونا
» دراسة: كورونا أقل فتكًا أربع مرات من المتوقع
» بريطانيا ترفع الحظر عن مقابلات العشاق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية