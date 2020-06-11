تامر أمين: اللي عمل كدا مجرم شرعًا وقانونًا

11 يونيو 2020 - 07:20 ص

انفعل الإعلامي تامر أمين، بسبب استغلال بعض المتعافين من فيروس "كورونا" المستجد للمرضي المصابين بالفيروس و بيع البلازما الخاصة بهم بمقابل مادي.



وقال "أمين"، من خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن هذا الأمر أدى لوجود حالة من الرفض والغضب من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابع :" دار الإفتاء أصدرت فتوى على الفور تحرم فيه هذا الأمر، معقبا: "حرام المتاجرة بآلام الناس، أرجوكم اللي بيفكر يعمل كده يتراجع لأنه مُجرَّم بالقانون، ومحرم بالشرع والدين".

