تامر أمين: اللي عمل كدا مجرم شرعًا وقانونًا

أول 3 محافظات يطبق بها فتح المساجد
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من بينها" فتح المساجد وامتحانات الثانوية العامة".. 12 قرارا جديدا للحكومة
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مرتضى منصور لـ "الخطيب": مش هتقدر علىّ
عاجل.. تعديل مواعيد الحظر بدءًا من الأحد المقبل
بشرى عالمية.. شركة أمريكية تعلن موعد طرح دواء كورونا
وزير الإسكان يقرر عزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا
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بسمة وهبة: إحنا عندنا أسود واقفين على الحدود
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