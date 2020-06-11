مهم للغاية..هذا ما سيفعله السيسي بشأن "سد النهضة"

11 يونيو 2020 - 07:09 ص

كشف الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، عن توقعاته لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة بشأن أزمة سد النهضة،قائلا:" الرئيس صبور للغاية ، و يستخدم جميع طرق التسوية بشكل يرضي جميع الأطراف .



وأكد "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر ،أن الرئيس لا يحب البدء بالسيناريو الأسوأ ،لكني أتصور أنه لن يقوم بإجراء يتصف بالعنف ، الأمر أصعب من هذا بكثير".



وطالب "الفقي"، المجتمع الدولي أن يقدم وسطاء من أجل حل أزمة سد النهضة ، قائلا :"يجب إعداد خطة سياسية تبدأ بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتعامل مع احتمالات فشل المفاوضات مع إثيوبيا".

