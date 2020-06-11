ينشر لأول مرة..سر توقف "فاروق حسني" عن الرسم

11 يونيو 2020 - 06:57 ص

كشف الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق،عن سر توقفه عن ممارسة هوايته الفنية في مجال الرسم ،قائلا :" أنا متوقف عن ممارسة نشاطي الفني، حيث إن فيروس "كورونا" المستجد منع المبدعين عن ممارسة أعمالهم الإبداعية.



وأضاف "حسني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"،قائلا ": أنا متوقف عن الرسم بشكل مؤقت لأني مش عايز الفن يتعاص كورونا، هيبقى شكله مش كويس، وإحساسه مش لطيف".



وتابع :"معنديش دلوقتي أي إحساس بالإبداع بسبب اللي بيحصل ،منوها بأنه تم الانتهاء من أغلب إنشاءات المتحف المصري الكبير و أنه سيكون جاهزا للافتتاح خلال العام المقبل.

