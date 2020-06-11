الرئيس بيقول لك كفاية شقا.."عم صبحي"يروي تفاصيل تكريمه

11 يونيو 2020 - 06:49 ص

شكر "عم صبحى" الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تكريمه له ،قائلا : "ربنا يبارك في الرئيس، وتحيا مصر"، لافتًا إلى أنه يبلغ من العمر 69 عاما، ويعمل في العتالة منذ أكثر من 30 عاما.



وأضاف"صبحي"، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، قائلا: "الرئاسة وفرت لي سوبر ماركت وقام بفرشه، وباركولي وسلموني المفتاح، ووفروا لي رحلة حج لبيت الله، وقالوا لي الرئيس بيقولك كفاية شقاء على كده".



وتابع:" الرئيس عبد الفتاح السيسي أب حنون لكل المصريين ويعمل دائما على تلبية احتياجات الشعب المصري".



وقام رواد مواقع التواصل الإجتماعى بنشر وتداول فيديو قام بتصويره أحد الأشخاص لرجل تعدى الخمسين من عمره يدعى "عم صبحى" يعمل ناقلا للمنتجات من مكان لآخر حيث يرفعها على كتفه أو على ناقلة، مما يجعله يعانى الكثير ليحصل على قوت يومه.



وبعد تداول الفيديو توصلت رئاسة الجمهورية لعم صبحى وقاموا بتكريمه وتوفير مشروع يستطيع منه أن يحصل على رزقه دون العناء الشديد الذى كان يعيشه كل يوم.

