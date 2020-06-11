  • الخميس 11 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:34 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
التعليم: هذه خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة

التعليم: هذه خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة

ماذا قال الفنان محمود مسعود عن " محمد مرسي"

ماذا قال الفنان محمود مسعود عن " محمد مرسي"

بدعة وشرك.. ذبح 100 شاة فرحا بعودة المصلين للمساجد تشعل الكويت

بدعة وشرك.. ذبح 100 شاة فرحا بعودة المصلين للمساجد تشعل الكويت

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي عن زيادة أسعار الكهرباء:"اتحملوا علشان البلد"

" الاغتصاب موضة".. شاب يدعو للاعتداء على الفتيات بدولة عربية

"الاغتصاب موضة".. شاب يدعو للاعتداء على الفتيات بدولة عربية

قريبا سألقاك.. مستشار بن زايد يوجه رسالة لحسن نافعة بعد اعتزاله تويتر

قريبا سألقاك.. مستشار بن زايد يوجه رسالة لحسن نافعة بعد اعتزاله تويتر

فاروق حسني: "الإخوان" يحرقون البلاد

ينشر لأول مرة..سر توقف "فاروق حسني" عن الرسم

تدوينة مثيرة.. أمير سعودي: هذا ما تبحث عنه مذيعة الجزيرة

تدوينة مثيرة.. أمير سعودي: هذا ما تبحث عنه مذيعة الجزيرة

زوجان لكل امرأة .. مقترح بهذه الدولة " لن تتخيل السبب"

زوجان لكل امرأة .. مقترح بهذه الدولة "لن تتخيل السبب"

عم صبحي

الرئيس بيقول لك كفاية شقا.."عم صبحي"يروي تفاصيل تكريمه

الرئيس بيقول لك كفاية شقا.."عم صبحي"يروي تفاصيل تكريمه

الحياة السياسية

عم صبحي
عم صبحي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الرئيس يصدر أمرًا عاجلًا بشأن "عم صبحي"

#

تفاصيل اجتماع الرئيس بـ"مدبولي" و5 وزراء بشأن كورونا

#

الإسماعيلية.. مصاب بـ"كورونا" يروي تفاصيل مروعة

#

«ترامب» يفاجئ الجميع: «صفقة القرن غد الثلاثاء»

نشطاء

الحياة

السيسي

عم صبحي

شكر "عم صبحى"  الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تكريمه له ،قائلا : "ربنا يبارك في الرئيس، وتحيا مصر"، لافتًا إلى أنه يبلغ من العمر 69 عاما، ويعمل في العتالة منذ أكثر من 30 عاما.

وأضاف"صبحي"، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، قائلا: "الرئاسة وفرت لي سوبر ماركت وقام بفرشه، وباركولي وسلموني المفتاح، ووفروا لي رحلة حج لبيت الله، وقالوا لي الرئيس بيقولك كفاية شقاء على كده".

وتابع:" الرئيس عبد الفتاح السيسي أب حنون لكل المصريين ويعمل دائما على تلبية احتياجات الشعب المصري".

وقام رواد مواقع التواصل الإجتماعى بنشر وتداول فيديو قام بتصويره أحد الأشخاص لرجل تعدى الخمسين من عمره يدعى "عم صبحى" يعمل ناقلا للمنتجات من مكان لآخر حيث يرفعها على كتفه أو على ناقلة، مما يجعله يعانى الكثير ليحصل على قوت يومه.

وبعد تداول الفيديو توصلت رئاسة الجمهورية لعم صبحى وقاموا بتكريمه وتوفير مشروع يستطيع منه أن يحصل على رزقه دون العناء الشديد الذى كان يعيشه كل يوم. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» «الجبلاية» تحدد 4 ملاعب لاستضافة مباريات الكأس
» "اشربوا مية كتير"..الأرصاد تحذر من طقس الغد
» نجم الزمالك يلمح إلى خبر سيهز الوسط الرياضي المصري خلال ساعات
» مرتضى يهاجم فاروق جعفر: لو شايف الخطيب محترم متقولش دا في قناة الزمالك
» وفاة الفنان محمود مسعود بشكل مفاجيء
» "الصحة": هذه المحافظات أقل إصابة بكورنا وأكثر وعيًا بالوقاية
» فيديو.. لحظة مؤثرة بين أب وأطفاله الذين لم يرهم منذ 3 شهور
» سرقة لاعب كرة شهير تحت تهديد السلاح في الشارع
» أستاذ طب تحذر هؤلاء الأشخاص من ارتداء الكمامة
» أميرة سعودية تترشح لمنصب دولي مرموق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية