موسى: انتظروا خبرا سارا ستعلن عنه الحكومة

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السيسي

صدى البلد

أحمد موسى

كورونا

توقع الإعلامي أحمد موسى، أن تعلن الحكومة في قراراتها اليوم تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، معقبا :"دا خبر حلو و ربما يكون بداية النهاية للفيروس ".

 وأضاف"موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا :"أعتقد أنه سيكون هناك تخفيفا أكثر، وذاهبون إلى إجراءات أكثر انفتاحا من وجهة نظري، وقد يصل بداية الحظر إلى 10 أو 11 مساء بدلا من الثامنة".

و أكد، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عرض كافة الإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل الحكومة في إطار خطة التعايش الحالية خلال اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بحضور عدد من الوزراء.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.

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