بسمة وهبة: إحنا عندنا أسود واقفين على الحدود

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القوات المسلحة

الوزراء

السيسي

بسمة وهبة

أون

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على اجتماع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ،قائلة :"الرئيس مهتم بكافة التفاصيل التي تخص المصريين".

وأضافت وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "أون"، قائلة :" الرئيس السيسي، يعمل جاهدا لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة في ظل امتحانات الثانوية العامة لتوفير أفضل الحماية للطلاب، كما وجه بوجود آلية مناسبة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة".

وثمنت "وهبة" لقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بقادة المنطقة الغربية العسكرية، قائلة:"تحية لكل رجال القوات المسلحة ضباط وأفراد، واقفين كالأسود على حدود مصر الشرقية والغربية لمواجهة أي خطر يهدد البلد".

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