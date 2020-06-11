وزير سابق: "الناس فاكرة السد هيولد دولارات ميعرفوش الحقيقة"

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تن

سد النهضة

عمرو عبد الحميد

الرى

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري السابق، أن مصر والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولي رفضوا قيام أديس أبابا بملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق نهائي.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد،أن إثيوبيا رفعت سقف توقعات الشعب الإثيوبي من سد النهضة، معقبًا: "الناس متصورة إن السد هيولد مليارات الدولارات سنويًا، ولا يعرفوا التصورات الحقيقية، والجو مشحون للغاية".

وتابع: "المفاوض المصري إذا شعر بتلاعب الطرف الإثيوبي فسيحدث فشل في المفاوضات".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع أول أمس الثلاثاء بمجلس الأمن القومي لبحث تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

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