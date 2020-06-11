الديهي عن زيادة أسعار الكهرباء:"اتحملوا علشان البلد"

11 يونيو 2020 - 06:18 ص

غضب الإعلامي نشأت الديهي، من هجوم البعض على الحكومة بسبب تحريك أسعار الكهرباء، ورفضهم الزيادة في هذا التوقيت في ظل جائحة كورونا،قائلا: "مش قادرين نستحمل 18 قرش زيادة في الكهرباء".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"،قائلا :" لو كل قرار نقول مش وقته البلد هتقع، كله موجوع لكن علشان بلدنا نتحمل، أنا مش بطبل للحكومة أنا بقول ما اقتنع به".



وتابع :" كان هناك خطة موضوعة في عام 2015 لتحريك أسعار الكهرباء ورفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء لمدة 5 سنوات، وبعد تحرير سعر الصرف وجه الرئيس السيسي، بمد الخطة لتكون على 8 سنوات بدلا من 5 سنوات".

