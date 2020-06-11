أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مواعيد الحظر الجديدة

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد موسى مفاجآت جديدة عن الطريقة التي تفكر بها الحكومة بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موضحا مواعيد الحظر الجديدة.
وقال "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" إن الحكمة ناقشت هذا الأمر في اجتماعها وأنها بصدد جعل الحظر يبدأ من 10 أو 11 مساءً خلال الفترة المقبلة .
وأشار إلى أن الحكومة تدرس فتح الكافيهات مع منع استخدام الشيشة فضلا عن فتح الطيران الدولي والمساجد بضوابط.
وتابع: ستتم إزالة القيود بالطبع لكن ليس كلها ، بعضها فقط سيتم إزالته والباقي سيتم التخلي عنه تدريجيا الفترة المقبلة.
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