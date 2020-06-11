أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مواعيد الحظر الجديدة

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أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى مفاجآت جديدة عن الطريقة التي تفكر بها الحكومة بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موضحا مواعيد الحظر الجديدة.

وقال "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" إن الحكمة ناقشت هذا الأمر في اجتماعها وأنها بصدد جعل الحظر يبدأ من 10 أو 11 مساءً خلال الفترة المقبلة .

وأشار إلى أن الحكومة تدرس فتح الكافيهات مع منع استخدام الشيشة فضلا عن فتح الطيران الدولي والمساجد بضوابط.

وتابع: ستتم إزالة القيود بالطبع لكن ليس كلها ، بعضها فقط سيتم إزالته والباقي سيتم التخلي عنه تدريجيا الفترة المقبلة.

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