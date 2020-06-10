«مستقبل وطن» يواصل أنشطة مكافحة كورونا بالجيزة

انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برئاسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في مواجهه فيروس كرونا وتنفيذاً لتعليمات المهندس أشرف رشاد الشريف أمين عام الحزب وعادل ناصر امين الحزب بمحافظه الجيزة، قامت امانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بمحافظة الجيزة برئاسة عمرو حسين هندي بتجهير مائة شنطة أدوية خاصة بمرضي كورونا طبقا لبروتوكول وزارة الصحة بالاضافة الي مائة كرتونة مواد غذائية للمرضى.
كما قامت أمانة تنمية الموارد بتوفير 5 بوابات تعقيم للتوزيع علي الاماكن الحكومية الحيوية بالوراق.
كذلك قامت أمانة تنمية الموارد بتوفير عدد 5 أجهزة اوكسجين للمرضي غير القادرين.
ويأتي ذلك في إطار السياسه التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي ومؤسسات الدوله حتي تمر هذه أزمة فيروس كورونا.