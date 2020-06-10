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المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي

متحدث الرئاسة: خطة بقيمة مليار جنيه لتأمين امتحانات الثانوية

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متحدث الرئاسة: خطة بقيمة مليار جنيه لتأمين امتحانات الثانوية

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المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي
المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي
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أحمد سالم

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كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكدا أن الاجتماع استعرض عدة أمور تشغل المواطن المصري.

وأضاف راضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "نشرة التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي" للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع شهد استعراضًا كاملًا للموقف في أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.

وتابع المتحدث، أنه أيضا تناول امتحانات الثانوية العامة وتوجيهات من الرئيس السيسي بمتابعة الأمر بشكل يحافظ على طلاب الثانوية العامة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن وزارات الصحة والداخلية والتعليم قدموا خطة شاملة لتأمين الطلاب وصلت قيمتها مليار جنيه.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي وجه بأهمية الحفاظ على صحة طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن هناك حرص على إتباع إجراءات السلامة في امتحانات الثانوية العامة.


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