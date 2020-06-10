بالصور.. شاهد أكبر فم في العالم

10 يونيو 2020 - 09:45 م

حطم المراهق الأمريكي فيليب أنجس، الرقم القياسي لأكبر فم بالعالم بعدما بلغ قطر فمه عند فتحه لأقصى حد (9.52 سم)، محطمًا الرقم القياسي السابق للأمريكي إسحاق جونسون (9.32 سنتمترات).







وأدرك فيليب (16 عامًا) لأول مرة أن فمه أكبر من المتوسط عندما كان يعاني من صعوبة في السمع وهو طفل. وقال إنه كان في التاسعة من عمره عندما حاول أن يدق أذنيه أثناء التثاؤب، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عنه.







وعلم لاحقًا عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر فم في العالم، وكان الرقم القياسي في عام 2017 مسجلاً باسم بيرند شميت. وبدأ في الحلم بالحصول على اللقب، وتجنيد والدته لقياس المسافة بين أسنانه لمعرفة ما إذا كان مؤهلاً للفوز به.





وذهبت ومعه أمه إلى طبيب الأسنان للبحث عن قياس رسمي، حيث قال لهما الطبيب إنه لم ير لفمه مثيلاً.





