  • الأربعاء 10 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي

متحدث الرئاسة: خطة بقيمة مليار جنيه لتأمين امتحانات الثانوية

الدولار

كورونا يهدد الاقتصاد الأكبر عالميًا.. عجز ضخم في الميزانية الأمريكية

سلمان

لماذا كرم الملك سلمان هؤلاء الأشخاص تحديدًا؟

جون سينا

«جون سينا» يتبرع بمليون دولار لأرواح السود: كن شجاعًا ومنفتحًا

الدولار

أسعار الدولار اليوم الأربعاء في ختام التعاملات

وزيرة الصحة

تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة

مزاد مرتقب للعقارات المصادرة من البشير

موقف سوداني جديد بشأن الجنائية الدولية

محمود الخطيب

"كاف" يبحث مصير "أبطال إفريقيا" بمشاركة "الخطيب"

شركة "جونسون آند جونسون"

تجربة لقاح «كورونا» على البشر الشهر المقبل

مصر توسط دولاً خليجية للضغط على إثيوبيا

بيان جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

فيديو.. لحظة مؤثرة بين أب وأطفاله الذين لم يرهم منذ 3 شهور

آخر الأخبار

لحظة مؤثرة بين أب وأطفاله الذين لم يرهم منذ 3 شهور
لحظة مؤثرة بين أب وأطفاله الذين لم يرهم منذ 3 شهور
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

بريطانيا ترفع الحظر عن مقابلات العشاق

#

ارتفاع جنوني للدولار أمام الجنيه لم يحدث منذ 7 شهور

#

شاهد.. رد فعل كلب لحظة ظهوره على شاشة التليفزيون

#

لم يقبلنى مرة رغم زواجنا منذ شهور!

وثق مقطع فيديو، لحظة مؤثرة بين وأب أطفاله الثلاثة، بعد أن غاب عن رؤيتهم لمدة 12 أسبوعًا، في ظل إجراءات العزل العام التي اتخذتها الحكومة البريطانية لمنع تفشي فيروس كورونا. 
وأخبرت كلير شارمان (31 عامًا)، أطفالها صوفي، (9 أعوام)، سيان (8 أعوام)، وإيسلا (3 أعوام)، أن "سباكًا" قادم إلى منزلهم في مدينة سارناو بويلز، حيث ارتدوا بدلات صغيرة وكمامات الوجه لحماية أنفسهم.

لكن "السباك" كان في الواقع والدهم، بن شارد (36 عامًا)، الذي لم يروه منذ 8 مارس، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل". 

وعادة ما كان "بن شارد" المنفصل عن "كلير" يرى أولاده في نهاية كل أسبوع.  لكن بسبب معاناة الطفل "سيان" من حالة وراثية نادرة تسبب الصرع، مما يعرضه لخطر كبير، قررت الأسرة الحفاظ على مسافة أثناء فترة الإغلاق.

وقالت الأم: نحن لا نعرف كيف سيؤثر عليه (كوفيد – 19) لأنه نادر جدًا وأردنا حمايته. وعندما وصل الأب لرؤية أولاده، حيث وقف في الحديقة الأمامية، قالت كلير إنها "عرفت" أنه "يريد حضنًا" منهم. 

وتابعت: "كنت أعلم أنهم يريدون احتضانه إذا رأوه، لذلك أخبرتهم أن السباك قادم إلى المنزل وكان عليهم ارتداء الكمامات"، بعد أت ادعت أن السباك يحتاج إلى دخول المنزل، وألبستهم بدلات الخطر، حتى يحضر والدهم.  

ووصفت الأم كيف استقبل الأطفال والدهم، قائلة: "لقد كانوا سعداء للغاية، وكان ذلك عاطفيًا حقًا، كان والدهم يبكي. لقد كان من صعب حقًا أثناء الإغلاق، استمروا في سؤالي: "متى يمكننا أن نذهب ونرى أبي؟".

وتابعت: "سيأتي لزيارتهم لكنهم يقيمون معي في الوقت الحاضر، صحتهم هي أهم شيء. لقد كان وقتًا عصيبًا حقًا، بمفردي مع ثلاثة أطفال، لكنني تمكنت من تحقيق رغبتهم وهو ما يهم".

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8406993/Touching-moment-father-surprises-hazmat-suit-wearing-children.html

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الصحة": هذه المحافظات أقل إصابة بكورنا وأكثر وعيًا بالوقاية
» فيديو.. لحظة مؤثرة بين أب وأطفاله الذين لم يرهم منذ 3 شهور
» سرقة لاعب كرة شهير تحت تهديد السلاح في الشارع
» أستاذ طب تحذر هؤلاء الأشخاص من ارتداء الكمامة
» أميرة سعودية تترشح لمنصب دولي مرموق
» دراسة: ارتداء الكمامة يمنع حدوث موجة ثانية من كورونا
» دراسة: كورونا أقل فتكًا أربع مرات من المتوقع
» بريطانيا ترفع الحظر عن مقابلات العشاق
» ضرب وسب.. فيديو: سعودي يعتدي على بنغالي والسبب صادم
» شرطي أمريكي يسخر من وفاة «فلويد».. هذا ما ينتظره
» الاحتجاجات ترفع إصابات كورونا في لبنان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية