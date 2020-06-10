» أميرة سعودية تترشح لمنصب دولي مرموق

استقبلت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة السعودية بالولايات المتحدة، خبرًا سارًا اليوم الأربعاء، عندما تم ترشيحها لمنصب دولي مرموق.



أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، ترشيح الأميرة السعودية لمنصب عضو اللجنة الدولية.

وذكرت اللجنة الأولمبية السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن هذا القرار جاء خلال اجتماع الأولمبية الدولية، الذي انعقد عن بعد، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم انتخاب الأسماء المرشحة، خلال جلسة اللجنة الأولمبية الدولية، في 17 يوليو المقبل.