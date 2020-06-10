سد النهضة يتصدر مباحثات "السيسي" و"ترامب"

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الطيب حسين

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تصدر ملف سد النهضة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة  بسام راضي، أن "السيسي" أجرى اتصالًا هاتفيًا بـ"ترامب" لمناقشة الأزمة في ليبيا وسد النهضة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة"، حيث أعرب ترامب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للازمة ولأنهاء اعمال العنف بدعم وقف اطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

كما تم تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تبادل الرؤي بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.



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