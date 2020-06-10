أسعار الدولار اليوم الأربعاء في ختام التعاملات

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شهد سعر صرف الدولارأمام الجنيه ارتفاعًا في بنك واحد في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار يوم أمس.
وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول، قرشا واحدا مسجلًا 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر استقر الدولار عند 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.
وظل السعر ثابتًا في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.
كما استقر سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.
كما ظل مستقرًا في بنك التعمير والإسكان، عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.

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