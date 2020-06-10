إصابة ابنة «خالد الغندور» بفيروس كورونا
تجربة لقاح «كورونا» على البشر الشهر المقبل
تفاصيل اجتماع "السيسي" بوزيرة الصحة
فيديو صادم لضابط أمريكي يسخر من وفاة «جورج فلويد»
بيان جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة
إجراءات مفاجئة بشأن الحج هذا العام
تصريحات صادمة لكبير خبراء البيت الأبيض عن «كورونا»
بشرى من البنك المركزي رغم "كورونا"
ضرب وسب.. فيديو: سعودي يعتدي على بنغالي والسبب صادم
المعامل المركزية:ستة آلاف مسحة يوميًا لاكتشاف كورونا
فتحي مجدي
عشاء
فجر
03:14
شروق
04:55
ظهر
11:59
عصر
15:38
مغرب
19:04
20:34