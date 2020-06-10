إصابة ابنة «خالد الغندور» بفيروس كورونا

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خالد الغندور
خالد الغندور
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فتحي مجدي

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أعلن خالد الغندور، مقدم البرامج الرياضية، ونجم الزمالك السابق، إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.
وقدم الغندور اعتذارًا عن عدم الظهور في حلقة مساء الأربعاء من برنامج (زملكاوي) الذي يذاع على قناة نادي الزمالك.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" "أعتذر عن الظهور في الإعلام و البقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بكورونا وربنا يحفظ الجميع".

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