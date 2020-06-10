إصابة ابنة «خالد الغندور» بفيروس كورونا

أعلن خالد الغندور، مقدم البرامج الرياضية، ونجم الزمالك السابق، إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.

وقدم الغندور اعتذارًا عن عدم الظهور في حلقة مساء الأربعاء من برنامج (زملكاوي) الذي يذاع على قناة نادي الزمالك.