متى يكون خروج الغازات من الجسم علامة على مرض؟

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فتحي مجدي

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يخرج الريح جراء الغاز المتراكم في الجسم على مدار اليوم، لكن الأمر قد يبدو مزعجًا للبعض، خاصة إذا بدا أكثر من المعتاد.
وقالت هيئة الرعاية الصحية في إنجلترا، إن الشخص العادي يطلق حوالي نصف لتر من الغازات يوميًا، بما يتراوح ما بن خمس و15مرة في اليوم.

لكن في حالة تجاوز ذلك، فقد يكون للأمر أسباب صحية، ومن بينها تغيير النظام الغذائي، أو الروتين، إلى الحساسية، والأمراض الأكثر خطورة مثل داء كرون (التهاب مزمن يصيب الجهاز الهضمي، من الفم وحتى فتحة الشرج).

ومع ذلك، قال خبراء الصحة إن هناك حيلًا ونصائح بسيطة يمكن اتباعها للحصول على أمعاء صحية.

متلازمة القولون المتهيج
الضراط المفرط هو أحد الأعراض الرئيسية لمتلازمة القولون العصبي، والمعروف أيضًا باسم (IBS).

وقال الدكتور دانيال أتكينسون، من موقع (Treated.com) الطبي: "متلازمة القولون العصبي تؤثر على الجهاز الهضمي ويمكن أن تكون غير مريحة".

وأصاف: "يمكن أن يكون انتفاخ البطن علامة على ذلك، وكذلك تقلصات المعدة - خاصة بعد تناول الطعام – الانتقاخ والإمساك".

وأشار إلى أن "الحالة تستمر مدى الحياة، ويمكن إدارتها من خلال تغييرات في نمط الحياة، مثل ممارسة التمارين الرياضية، وخفض كمية الطعام الحار الذي تتناوله، وتجنب الأطعمة التي يصعب هضمها مثل الفول والبروكلي".

تغيير في النظام الغذائي
إذا كنت قد غيرت نظامك الغذائي للتو، فقد تجد نفسك أنك تخرج الرياح أكثر من المعتاد لأن معدتك تتكيف مع التغير في الطعام. 
تتضمن معظم الأنظمة الغذائية الصحية مجموعة واسعة من الخضروات، وبعضها قد يجعلك بحاجة إلى دخول المرحاض أكثر، ويمكنه أيضًا زيادة عدد المرات التي تمر بها الرياح في اليوم.
لا تؤثر الأطعمة على الجميع بنفس الطريقة ومعظم الناس يعرفون ما هي الأطعمة التي تجعلهم يخرجون الريح بشكل أكبر، وتتركز بشكل خاص في الفول والبيض والمحشي.
لكن إذا كنت تخرج الريح بشكل متزايد بعد الوجبات ولا تعرف السبب، فالأمر قد يكون له علاقة بإنزيم اللاكتيز، الذي يساعد الجسم على هضم منتجات الألبان بشكل صحيح. يمكن أن يولد الإنسان وهو لا يستطيع تحمل اللاكتوز، أو يمكن أن يتطور مع التقدم في العمر.

مرض التهاب الأمعاء
وأشار الدكتور أتكينسون إلى أن الريح قد يكون علامة على الإصابة بمرض التهاب الأمعاء". 

وأضاف: "يميل مرض التهاب الأمعاء إلى الإشارة إلى التهاب القولون التقرحي ومرض كرون. مع هذا الأخير، يمكن أن يتأثر أي جزء من الجهاز الهضمي بدلاً من القولون فقط".

وتابع: "تشمل أعراض التهاب الأمعاء ألمًا أو تورمًا في المعدة وإرهاقًا وإسهالًا متكررًا".

مرض الاضطرابات الهضمية

إذا كنت تخرج الريح أكثر مما تعتقد، فقد تكون مصابًا بداء كويلياك.

يقول الدكتور أتكينسون: "إن انتفاخ البطن هو أحد أعراض مرض كويلياك، إلى جانب الإمساك وآلام البطن وعسر الهضم. عندما تلتهب الأمعاء الدقيقة ولا يمكنها امتصاص العناصر الغذائية كما نتوقع ، يمكن أن تكون مؤلمة للغاية".


كيف يمكنك تجنب خروج الريح؟
قالت أخصائية التغذية الدكتورة ميجان روسي لصحيفة "ذا صن": "إذا كنت تقيم بأمان في المنزل مع العائلة أو الزملاء في المنزل في الوقت الحالي، فقد تشعر ببعض القلق".

وأضافت: "من الجدير بالذكر أن تجاهل الرغبة في البراز يتيح المزيد من الوقت لامتصاص الماء، وهو ما قد يعني وجود أنبوب صلب وجاف يمكن أن يؤدي إلى الإمساك".

وقدمت نصائح لتجنب انتفاخ البطن. إذ قالت إنه من المهم تجنب المحليات حيث يصعب على الأمعاء الدقيقة امتصاصها، علاوة على ذلك، أضافت: "إذا كانت الرائحة تصل إليك، فراقب كمية البروتين التي تتناولها". 

وتابعت: "حاول أن تقتصر البروتينات على 1 جم لكل كيلوجرام من وزن جسمك يوميًا لمدة أسبوعين. إذا كنت ترغب في زيادة الوزن، حاول موازنة البروتين العالي بالألياف (مثل الحبوب الكاملة أو الخضار) في كل وجبة".

واستدركت في نصائحها: "جرب كبسولات زيت النعناع خاصة مع الريح العالقة لأنها تريح الأمعاء. لا يوجد دليل سريري على شاي النعناع، لأنه على الأرجح جرعة منخفضة للغاية، لكنه لن يؤذي إذا شعرت أنه يساعد".

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