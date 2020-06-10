فيديو صادم لضابط أمريكي يسخر من وفاة «جورج فلويد»

أظهر مقطع فيديو، أحد ضباط السجون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بينما يسخر من وفاة المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد على يد شرطي أبيض في 25 مايو الماضي.
ويظهر فيديو للواقعة، رجلاً يتظاهر على ركبتيه على رقبة آخر على الأرض وهما يصرخان على المتظاهرين من حركة PBlack Lives Matter – حياة السود مهمة) في بلدة فرانكلين بنيوجيرسي يوم الاثنين.
وظهر إلى جواره مجموعة أشخاص علم "خط أزرق رفيع" - دعمًا لتطبيق القانون - بالإضافة إلى لافتة "كل الأرواح".
وصرخ أحدهم: "إذا لم تمتثل، هذا ما يحدث"، ساخرًا من وفاة فلويد، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتوسل إلى شرطة أبيض يضع ركبته على عنقه لمدة تسع دقائق تقريبًا، قائلا:ً "أنا لا أستطيع التنفس".
وقالت منظم المسيرة، داريان فينال لشبكة (NBC10): "لقد جعلني ذلك أبكي تلقائيًا"، لأنه "أثبت أن "العنصرية حقيقية، والعنصرية على قيد الحياة، و إنها بجوارك مباشرة".
ووصف حاكم ولاية نيو جيرسي فيل ميرفي الحادث بأنه "بغيض"، وكتب على موقع "تويتر": "أدين هذا السلوك بأشد العبارات الممكنة".
وقال قائد الشرطة بريان زيمر ورئيس البلدية جون برونو في بيان مشترك، إنهما "روعا وحزنا من أعمال التمرد"، مضيفا: "ليس هذا ما نحن عليه كمجتمع".
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وأكدت إدارة السجون في نيوجيرسي الثلاثاء، أن أحد ضباطها ضالع في "الفيديو البغيض والمخيب للآمال الذي سخر من مقتل جورج فلويد".
وقال البيان: "تم إيقاف الشخص عن منصبه وحظره من منشآت المركز في انتظار تحقيق شامل وسريع".
يذكر أنه تم القبض على ثلاثة مراهقين في بريطانيا لارتكابهم جريمة كراهية محتملة للسخرية من وفاة فلويد بطريقة مماثلة.