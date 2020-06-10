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معمر بلجيكي يقيم ماراثون حول منزله لجمع تبرعات كورونا

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معمر بلجيكي
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ماراثون

جمع تبرعات

معمر بلجيكي

قرر معمر بلجيكي يبلغ من العمر 103 عام أن يسير حول حديقة منزله قاطعاً 145 متراً يومياً على 10 مراحل في خطوة أطلق عليها الكثيرون "مارثون منزلي"

بدأ البلجيكي بهذا المارثون المنزلي منذ أيام وذلك للمشاركة في حملة لجمع التبرعات للأبحاث حول فيروس كوفيد -19 المستجد- فيروس كورونا.

وجا ذلك أسوة وتقليدا منه للبريطاني المسن توم مور، والذي يبلغ من العمر 100 عام ويعد من قدامى المحاربين البريطانيين الذي صار بطلاً بعدما قطع مسافة كبيرة حول حديقة بيته وصلت إلى 100 مرة رغم المشقة وذلك لجمع 15 مليون دولار للتبرع بها لقطاع الصحة

استطاع مور أن يقتحم موسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بعدما جمع مبلغ قدرة 28 مليون جنيه استرلينى منذ، بداية حملاته للتبرعات بشكل عام ويستمر الرقم فى الارتفاع


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