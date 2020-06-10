عارضة أزياء شهيرة تعلن إدمانها شيئًا غريبًا

10 يونيو 2020 - 05:22 م

كشفت عارضة أزياء إيرلندية شهيرة، عن إدمانها على الماء لدرجة أنها تشرب في اليوم ما يصل إلى 8 لترات، وهو ما يعادل 4 أضعاف الكمية التي يوصي بها الأطباء.

وعلى مدى سنوات، اعتادت العارضة ومقدمة البرامج زوي سالمون (40 عاماً) على شرب كميات كبيرة من المياه، بهدف الحفاظ على رشاقتها وجمال بشرتها، غير مدركة للمخاطر الصحية التي يمكن أن تتعرض لها.

وبدأت القصة مع زوي في مراحل شبابها المبكرة، عندما كانت تعاني من مشاكل في البشرة، وكانت تسمع كثيراً أن الإكثار من شرب الماء يمكن أن يساعد في التغلب على هذه المشاكل، كما كانت المعتقدات القديمة التي تقول إن العطش يدفع للشعور بالجوع، مما جعلها تكثر من شرب الماء لتقلل من كمية الطعام التي تأكلها.

وتبدأ زوي يومها بشرب لتر كامل من الماء، وفي بعض الأحيان وصل ما تشربه في اليوم الواحد إلى 10 لترات من الماء، واستمرت على هذا الحال حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أخبرت مدلكتها عن كمية الماء التي تشربها، فنصحتها المدلكة بمراجعة طبيب لتجنب التعرض لمشاكل صحية.

وتقول زوي "لم أكن أعتقد أن شرب الكثير من الماء يمكن أن يكون مشكلة بالنسبة لي، كنت بحالة صحية جيدة وسعيدة بمظهري، ولكن عندما نصحتني المدلكة بمراجعة الطبيب قررت الاستسلام أخيراً والامتثال لنصيحتها".

وأضافت "كان الأمر سخيفاً عندما أخذت موعداً من الطبيب، ولكن عندما أخبرته بكمية الماء التي أشربها طلب مني تخفيض هذه الكمية بشكل تدريجي، لأعود إلى الكمية الموصى بها وهي لترين في اليوم".

وتشمل المشاكل الصحية للإكثار من شرب الماء اضطراب توازن الكهارل في الجسم، بما في ذلك مستويات الصوديوم والمغنزيوم، مما يؤدي إلى الصداع وتشنج العضلات، بالإضافة إلى ضعف امتصاص الفيتامينات والمعادن من الطعام، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي تسمم الماء إلى تلف الدماغ والغيبوبة وحتى الموت.

وبعدما أدركت خطأ ما كانت تفعله وخطورته على صحتها، التزمت زوي بالبرنامج الذي وضعه لها الطبيب، واستطاعت أن تخفض من استهلاكها اليومي للماء إلى لترين فقط، وحذرت الآخرين من الوقوع في هذا الخطأ، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.