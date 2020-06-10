إجراءات مفاجئة بشأن الحج هذا العام

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كشفت منظمة الصحة العالمية، عن اتخاذها عدة خطوات بشأن مسألة الحج هذا العام، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الرياض في هذا الأمر.

وقالت المنظمة إنها تتشاور مع السعودية في مسألة تأجيل موسم الحج لهذا العام، موضحة أن "السعودية لم تتخذ قرارا بعد بتأجيل موسم الحج"، بحسب تصريحات للدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط،، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم.

وقالت "سمهوري" إن قرار مستقبل موسم الحج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة أنه في حالة الاستقرار على عودة الحج سوف يراعي شروط صحية معينة، وسوف يكون بالتنسيق بين المنظمة العالمية والمؤسسات السعودية.

وأكدت سمهوري أن "تخفيف قيود التباعد الاجتماعي فى العالم يخصع للعديد من العوامل منها اقتصادي ومنها اجتماعي وكذلك صحي"، متابعة: "هناك عوامل تتعلق بقدرة الدولة على توفير مستويات من الرعاية الصحية".

وكانت بعض وسائل الإعلام تحدثت عن قرار سعودي قد يصدر قريبا ربما يتعلق بتخفيض كبير في أعداد الحجاج، لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا، بعد أن تجاوز عدد الحالات في البلاد 100 ألف

ويبلغ عدد الحجاج سنويا نحو 2.5 مليون، وتظهر البيانات الرسمية أن إيرادات المملكة من الحج والعمرة تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويا.

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