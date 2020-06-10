تصريحات صادمة لكبير خبراء البيت الأبيض عن «كورونا»

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وصف الدكتور أنتوني فوشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة، فيروس كورونا المستجد بأنه "أسوأ كابوس"، محذرًا من أن المعركة ضد لم تنته بعد.

وقال فوشي خلال مؤتمر عقدته منظمة الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية عبر الفيديو: "خلال أربعة أشهر، دمرت العالم بأسره. ولم ينته الأمر بعد".

وأضاف كبير الخبراء الطبيين بالبيت الأبيض، أنه لا يزال هناك عالم من عدم اليقين حول الفيروس وكيف ينتشر ويؤثر على الجسم.  

وتابع: (كوفيد – 19) أكثر تعقيدًا بكثير من فيروس نقص المناعة البشرية، وهو فيروس أمضى حياته المهنية في دراسته، بسبب اختلاف مستويات الخطورة في العدوى، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

واستدرك قائلاً: "يا إلهي. أين ستنتهي؟ ما زلنا في بداية الفهم حقًا".  وأوضح أن اللقاحات ستكون الطريقة الوحيدة لوقف انتشار الفيروس، على الرغم من أنه أعرب عن ثقته في أن هناك علاجًا قيد التطوير.

وقال إنه يتوقع "أكثر من فائز واحد في مجال اللقاحات لأننا سنحتاج لقاحات للعالم أجمع.. مليارات ومليارات الجرعات".

واعتبر أن (كوفيد – 19) يسلط الضوء على الفوارق الصحية في الولايات المتحدة. ومع الخروج من الأزمة، قال فوشي، إن "الموارد يجب أن تركز على المجتمعات الأكثر ضعفًا، وهم الأمريكيون من أصل أفريقي، الذين بسبب مجموعة متنوعة من العوامل - بما في ذلك الاجتماعية الاقتصادية والتوظيف - "أصيبوا بضربة مزدوجة من الفيروس".

وحذر كبير خبراء في التعامل مع أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة من محاولة تطبيق ضوابط الأسعار على الشركات المصنعة للقاحات.

وقال: "بقدر ما ترغب في رؤية أسعار عادلة، لا يمكنك فرض سعر"، موضحًا أن الشركات ستنسحب ببساطة إذا واجهت ضوابط على أسعار اللقاحات.

ومضى فوشي قائلاً: "إنها صناعة مدفوعة بالربح"، مضيفًا أن الشركات "ستوفرها بحسن نية لتلك المجموعات والدول التي لا تستطيع تحملها جيدًا".

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