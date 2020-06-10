» «العشق الممنوع».. محاكمة ضابطة عاشرت نزيلاً داخل السجن

10 يونيو 2020 - 05:05 م

اُتهمت ضابط بمعاشرة نزيل في سجن بولاية أيداهو الأمريكية، وإعطائه صورًا بذيئة لتذكرها.



وتواجه ميراندا أكرمان (29 عامًا)، اتهامات بالاتصال الجنسي مع سجين بالغ، وإدخال مواد مهربة بشكل غير قانوني إلى السجن، الذي كانت تعمل فيه حتى استقالتها في أوائل أبريل، حسبما ذكرت صحيفة "أيداهو برس".



وقال باتريك أور، المتحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة "أدا"، إن أكرمان يشتبه في دخولها في علاقة مع السجين على مدى شهر واحد، بدءًا من 9 فبراير في أحد مناطق السجن حيث يقوم السجناء بحلاقة شعرهم.



ووفق الشرطة والادعاء، فإن اكرمان، التي كانت تحمل اسم ميراندا جيفردس خلال فترة وجودها في السجن، متهمة أيضًا بتقديم صور فوتوغرافية للسجين.



وبحسب تقارير، فإن الضابطة أقامت علاقة مع السجين في أكثر من مناسبة. وبدأ التحقيق في الأمر في أواخر أبريل، بعد أن اتصلت إدارة التصحيح في ولاية أيداهو بمأمور مقاطعة "أدا".



وذكرت الصحيفة أن أكرمان، التي سلمت نفسها للسلطات في وقت متأخر من الجمعة، بعد أن أصدر قاض مذكرة بإلقاء القبض عليها، كان من المقرر أن تمثل أمام المحكمة الثلاثاء..

