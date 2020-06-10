  • الأربعاء 10 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصر توسط دولاً خليجية للضغط على إثيوبيا

بيان جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

الحج

إجراءات مفاجئة بشأن الحج هذا العام

تصريحات صادمة لكبير خبراء البيت الأبيض عن «كورونا»

تصريحات صادمة لكبير خبراء البيت الأبيض عن «كورونا»

البنك المركزي

بشرى من البنك المركزي رغم "كورونا"

عم صبحي

الرئيس يصدر أمرًا عاجلًا بشأن "عم صبحي"

كورونا

المعامل المركزية:ستة آلاف مسحة يوميًا لاكتشاف كورونا

بالصور: حرق خبير في الطب التقليدي حيًا بعد اتهامه بالسحر

بالصور: حرق خبير في الطب التقليدي حيًا بعد اتهامه بالسحر

كواليس تأجيل التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة

تأييد عارم من طلاب الثانوية العامة لقضية "الطباخ"

الصحة السعودية- كورونا

إصابات "كورونا" في السعودية يقفز لرقم غير مسبوق

غادة عويس

التفاصيل الكاملة لتسريب صور غادة عويس بـ"المايوه" وعلاقة"آل الشيخ"

«العشق الممنوع».. محاكمة ضابطة عاشرت نزيلاً داخل السجن

عرب وعالم

«العشق الممنوع».. محاكمة ضابطة عاشرت نزيلاً داخل السجن
«العشق الممنوع».. محاكمة ضابطة عاشرت نزيلاً داخل السجن
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

من "العشق الممنوع"..مسلسل برمضان يثير الجدل بتقليده مشهد تركي

#

إصابة مساعد عمر البشير بفيروس كورونا داخل السجن

#

رونالدينيو يحتفل داخل السجن

#

أشهر سجينة في السعودية تحاول الانتحار داخل السجن

اُتهمت ضابط بمعاشرة نزيل في سجن بولاية أيداهو الأمريكية، وإعطائه صورًا بذيئة لتذكرها.

وتواجه ميراندا أكرمان (29 عامًا)، اتهامات بالاتصال الجنسي مع سجين بالغ، وإدخال مواد مهربة بشكل غير قانوني إلى السجن، الذي كانت تعمل فيه حتى استقالتها في أوائل أبريل، حسبما ذكرت صحيفة "أيداهو برس".

وقال باتريك أور، المتحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة "أدا"، إن أكرمان يشتبه في دخولها في علاقة مع السجين على مدى شهر واحد، بدءًا من 9 فبراير في أحد مناطق السجن حيث يقوم السجناء بحلاقة شعرهم.

ووفق الشرطة والادعاء، فإن اكرمان، التي كانت تحمل اسم ميراندا جيفردس خلال فترة وجودها في السجن، متهمة أيضًا بتقديم صور فوتوغرافية للسجين.

وبحسب تقارير، فإن الضابطة أقامت علاقة مع السجين في أكثر من مناسبة. وبدأ التحقيق في الأمر في أواخر أبريل، بعد أن اتصلت إدارة التصحيح في ولاية أيداهو بمأمور مقاطعة "أدا".

وذكرت الصحيفة أن أكرمان، التي سلمت نفسها للسلطات في وقت متأخر من الجمعة، بعد أن أصدر قاض مذكرة بإلقاء القبض عليها، كان من المقرر أن تمثل أمام المحكمة الثلاثاء..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الخارجية تنعى السفيرة نرمين عفيفي
» أمر ملكي بشأن المسجد النبوي الشريف
» الاحتجاجات ترفع إصابات كورونا في لبنان
» سجن مدرب جمباز بعد معاشرته فتاة صغيرة لعدة سنوات
» «العشق الممنوع».. محاكمة ضابطة عاشرت نزيلاً داخل السجن
» قطر تسجل ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا لليوم الثاني
» إلزام شركات التأمين بالمساهمة في علاج مصابي كورونا
» زوجة تصور فيديو صادم لزوجها مع أحد أبنائه
» تباين مؤشرات البورصة في ختام التعاملات اليوم
» دكتور بالأزهر: "من يعاني هذه الأعراض فليعزل نفسه فورًا"
» «الشباب والرياضة» تكشف موعد عودة النشاط الرياضى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية