» قطر تسجل ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا لليوم الثاني

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الصحة

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سجلت السلطات الصحية القطرية خلال الساعات الـ24 الماضية أربع وفيات وأكثر من 1.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء عن رصد 1716 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1721 إصابة الثلاثاء و1368 إصابة الاثنين.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في قطر حتى اليوم 73595، بما في ذلك 66 حالة وفاة و24116 حالة نشطة بينها 226 مريضا في العناية المركزة.

وتماثل 1844 مريضا للشفاء من كورونا في قطر خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 49413 شخصا.


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