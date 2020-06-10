بشرى من البنك المركزي رغم "كورونا"

أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام، بنسبة 1.2% في نهاية مايو بالمقارنة بأبريل 2020.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام، نحو 4.7% في نهاية مايو، مقارنة بـ 5.9% في نهاية أبريل 2020.

وأضاف البنك المركزي، اليوم الأربعاء خلال بيان له، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، تراجع ليسجل معدلا شهريا 1.5% في نهاية مايو مقابل معدلا بلغ 2.5% في نهاية أبريل 2020.

وسجل الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا بلغ 0.3% في نهاية مايو مقابل 1% في نهاية أبريل 2020، مقابل 1.2% في شهر مايو من العام السابق.

وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا بلغ صفر في نهاية مايو مقابل 1.3% في نهاية أبريل 2020، مقابل معدلا شهريا بلغ 1.1% في شهر مايو من العام السابق.