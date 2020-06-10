» زوجة تصور فيديو صادم لزوجها مع أحد أبنائه

10 يونيو 2020 - 04:41 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب يعذب طفله بعنف ويعتدي عليه بسبب عدم إلقائه كيس القمامة.

زيظهر في الفيديو الذي وثقته الزوجة بهاتفها، الأب وهو يضرب نجلة بعنف وسط توسلات من الصغير ووالدته التي ظلت تردد "يا نهار أسود هتموت العيال"، دون استجابه من الزوج الذي ظل يتلفظ عليهم ويشتمهم بكلمات خارجة.

وحول سبب الواقعة قالت الزوجة :" عاد من الخارج، فعثر على كيس القمامة ملقى على الغسالة بالشقة، فاستشاط غضبا لعدم إلقائه بمقلب القمامة، واستدعى ابنه وبدأ في الاعتداء عليه بالضرب، لمعاقبته بسبب عدم إلقائه القمامة، وواصل تعذيبه بضربه وتسبب له ببضع كدمات بأنحاء جسده".

وأثار الفيديو غضب النشطاء، بسبب تعامل الأب العنيف مع أبنائه بهذا الشكل، مبدين تخوفهم على الزوجة إذا عرف الزوج بأنها قامت بتصويره.