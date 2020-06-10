المعامل المركزية:ستة آلاف مسحة يوميًا لاكتشاف كورونا

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قالت رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة نانسي الجندي، إن المعامل المركزية بالقاهرة تجري يوميًا 3000 مسحة لفيروس "كورونا"، إضافة إلى 3 آلاف مسحة أخرى في فروع المعامل بالمحافظات وذلك بدون مقابل للمواطنين.

وأضافت خلال تصريحاتها إلى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر2" اليوم الأربعاء، أنه تم افتتاح 30 فرعًا للمعامل بالمحافظات، ووحدتين لمساعدة وحدة الفيروسات الأصلية وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في إجراء مسحة للكشف عن فيروس "كورونا"، لافتة إلى أن أي مواطن يشعر بأعراض الإصابة بـ"كورونا"، عليه التوجه فورًا للمستشفى لإجراء المسحة وبدورها المستشفى ترسل المسحة للمعمل التابع للمحافظة.

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للمعامل بالصحة بأن معامل وزارة الصحة لا تجري المسحة للمواطنين لمجرد الاطمئنان وإنها تستقبل العينات من كل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة.


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