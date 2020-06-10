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تباين مؤشرات البورصة في ختام التعاملات اليوم

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 10935.77 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1283.48 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2048.4 نقطة.

كما انخفض رأس المال السوقى للبورصة بنحو4.3 مليار جنيه (حوالي 265 مليون دولار)، ليغلق عند مستوى 578.7 مليار جنيه، مقابل مستوى 583 مليار جنيه أمس.

(الدولار = 16.2 جنيه)


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