بالصور: حرق خبير في الطب التقليدي حيًا بعد اتهامه بالسحر

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فتحي مجدي

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أحرقت حشود غاضبة في إحدى قرى جواتيمالا، خبيرًا في الطب التقليدي بعد اتهامه بممارسة السحر.

وقع الحادث في 6 يونيو في قرية شيماي، حيث يعيش الضحية "دومينجو شوك تشي"، بالقرب من بلدية سان لويس في مقاطعة بيتين، شمالي جواتيمالا.

واتهم العديد من السكان المحليين شوك تشي (56 عامًا)، وهو ممارس لطب المايا التقليدي، باستخدام السحر لقتل رجل توفي في مستشفى محلي قبل عدة أيام، وفقًا بيان للشرطة.

وكان تشوك تشي عضوًا في فريق التحقيق الصيدلاني الذي ضم باحثين آخرين من جامعة "لندن كوليدج" وجامعات زيوريخ (سويسرا) وفالي (جواتيمالا).

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ستار"، فقد كان الفريق يبحث في الأدوية النباتية التقليدية، وكان يعمل معه خبير في الطب التقليدي، ومرشد روحي من جماعة المايا.

وشوهد الضحية في فيديو وهو يتم إضرام النار فيه داخل حقل بينما يلاحقه بعض الأشخاص، قبل أن يلقى حتفه حرقًا.

وصرح حاكم بيتن لويس بورجوس لوسائل الإعلام المحلية بأن القرويين منعوا ضباط الشرطة من الحضور إلى مكان الحادث لمساعدة الخبير الطبي.

وقال إن السكان المحليين تسببوا أيضًا في بعض المشكلات للسلطات التي ذهبت لتفقد جثة الضحية بعد وفاته.

وقالت مونيكا بيرجر، رئيسة وحدة الأنثروبولوجيا بجامعة فالي في جواتيمالا، لوسائل الإعلام المحلية إن الضحية المعروف باسم "أبيلو دومينجو" (جد دومينجو) يعمل على إحياء الطب التقليدي لشعب المايا.

وأضافت: "كنا نعمل على جرد للأنواع الطبية لتوثيق وحماية المعرفة الطبية Qeeqchi حتى يمكن معرفة جميع المعارف الأصلية".

وكتب السفير البريطاني في جواتيمالا، نيك ويتنجهام على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعترف بإرث دومينجو شوك كمرشد روحي وأرسل تعازي لعائلته. [...] نحن على ثقة من أن الدولة ستقوم بتحقيق سريع".

ولا يزال التحقيق جاريًا ولم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.

وأدان المؤتمر الوطني (Oxlajuj Ajpop)، الذي يضم متخصصين من المايا، الجريمة وطلب من السلطات تحديد الجناة فيها. ودعا إلى حماية عائلة الضحية من أي هجمات قد تستهدفها مع مرشدين مايين آخرين في القرية.

وكتب أمين المظالم في جواتيمالا، جوردان روداس على وسائل التواصل الاجتماعي، إن عملياة الإعدام الوحشي هذه "اعتداءات على حق الناس في الحياة وسلامتهم، وكذلك الحق في افتراض البراءة وضمانات العملية السليمة".



وأضاف أن شوك تشى "اعترف بها وأحبها المجتمع العلمي كخبير في الطب الطبيعي".

في حين أن أعمال العنف ضد مجتمعات المايا في جواتيمالا ليست شائعة ، يشكو العديد من أعضاء المجتمع من استمرار العنصرية والتمييز الموجه ضدهم.

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