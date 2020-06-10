» دكتور بالأزهر: "من يعاني هذه الأعراض فليعزل نفسه فورًا"

قال الدكتور محمد صدقي، رئيس قسم الصدر بكلية الطب جامعة الأزهر، إن أي شخص مصاب بسعال وفاقد حاسة الشم ويشعر بتكسير في الجسم يعتبر نفسه مصابا بفيروس كورونا خلال هذا التوقيت ويعزل نفسه في المنزل.

وأضاف صدقي، خلال تصريحاته إلى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر2" اليوم الأربعاء، أنه في حال تحسن المصاب بعد عزله منزليًا خلال يومين أو 3 أيام لا يتناول أي أدوية أو فيتامينات، لافتًا إلى أنه يمكن تناول باراسيتامول كمسكن وخافض للحرارة.

وتابع رئيس قسم الصدر بكلية طب الأزهر بأنه في حال استمرار ارتفاع درجة الحرارة وزيادة النهجان مع ضيق التنفس يتم إجراء أشعة مقطعية على الصدر لتحديد مدى الإصابة بالالتهاب الرئوي الشديد والاحتياج للانتقال للعلاج في المستشفى.