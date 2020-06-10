  • الأربعاء 10 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الصحة السعودية- كورونا

إصابات "كورونا" في السعودية يقفز لرقم غير مسبوق

غادة عويس

التفاصيل الكاملة لتسريب صور غادة عويس بـ"المايوه" وعلاقة"آل الشيخ"

سد النهضة

أول تعليق مصري على الاجتماع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

تطورات جديدة.. أشرف زكي: ادعوا لرجاء الجداوي

الجداوي في يومها التاسع بالعناية المركزة.. ومصدر يكشف هذا الأمر

بعد فتوى الأزهر.. الصحة تزف بشرى عن متبرعى "بلازما الدم"

بعد فتوى الأزهر.. الصحة تزف بشرى عن متبرعى "بلازما الدم"

تركي الحمد: الفلسطينيون سيكونون مثل الهنود الحمر.. لهذا السبب

رسالة قاسية من "تركي الحمد" لـ"ناصر الدويلة"

"الصحة العالمية" تعقد اجتماعاً طارئاً بسبب زيكا

الصحة العالمية: مصر في المرحلة الأولى والموجة الثانية لم تصلها

كارتيرون

مفاجأة "كارتيرون" قد يرحل عن صفوف الزمالك

الشرطي والضحية.. مفاجأة مدوية في مقتل " فلويد"

رسالة قوية من بابا الفاتيكان للأمريكيين بشأن جورج فلويد

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن المسجد النبوي

الصحة العالمية: مصر في المرحلة الأولى والموجة الثانية لم تصلها

آخر الأخبار

"الصحة العالمية" تعقد اجتماعاً طارئاً بسبب زيكا
"الصحة العالمية" تعقد اجتماعاً طارئاً بسبب زيكا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية تكشف حقيقة مشاركتها في تقرير تحليلي بمصر

#

"الصحة": مصر الأولى عالميًا في نسب الشفاء من كورونا

#

رسالة هامة وعاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين

#

الصحة العالمية توضح حقيقة تعليق الدراسة في مصر

مصر

الصحة العالمية

فيروس كورونا

الموجة الثانية

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات بالمكتب الإقليمي بالشرق الأوسط، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا لم تصل مصر حتي الآن، مشيرة إلى أن مصر لا تزال في المرحلة الأولي من إنتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وأوضحت “طلعت”، خلال المؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنه لم يحدث انحسار للأعداد حتي الآن، لافتة قد نري موجات أخري في مصر مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية، قائلة: “لو حدثت الموجة الثانية فالإجراءات الإحترازية المختلفة وإتباع الإرشادات الصحية يمكن أن تنحسر مجددًا”.

وقالت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط د. مها طلعت، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا لم تصل مصر، لافتة إلى عدم الاكتراث إلى الموجة الثانية والاهتمام بالإجراءات الاحترازية المختلفة واتباع الإرشادات الصحية.

جاء ذلك في كلمة د. مها طلعت، خلال المؤتمر الصحفي الذي دعا له المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء 10 يونيو، عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «الشباب والرياضة» تكشف موعد عودة النشاط الرياضى
» اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 4630 سائق لعدم ارتداء الكمامة
» السعودية تحذر إسرائيل من ضم أجزاء في الضفة
» فايلر يطير لـ سويسرا لقضاء إجازته
» طفل أمريكي.. صرخته تتحول لنشيد يشعل مواقع التواصل
» محافظ كفر الشيخ: ليه بتجبر الدولة تهدم فرحتك
» لطيفة: الشرفاء اللي التزموا أنقذوا البلد
» نصائح هامة من "الأرصاد" للمواطنين
» حصد 8 جوائز أوسكار.. احتجاجات فلويد توقف بثه بسبب عنصريته
» تطعن خطيبها بسكين في عيد ميلادها .. لن تتخيل السبب
» إصابة طليقة ماجد المصري بكورونا: عشمي فى ربنا كبير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:04 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية