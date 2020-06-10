الصحة العالمية: مصر في المرحلة الأولى والموجة الثانية لم تصلها

10 يونيو 2020 - 01:48 م

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات بالمكتب الإقليمي بالشرق الأوسط، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا لم تصل مصر حتي الآن، مشيرة إلى أن مصر لا تزال في المرحلة الأولي من إنتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.





وأوضحت “طلعت”، خلال المؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنه لم يحدث انحسار للأعداد حتي الآن، لافتة قد نري موجات أخري في مصر مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية، قائلة: “لو حدثت الموجة الثانية فالإجراءات الإحترازية المختلفة وإتباع الإرشادات الصحية يمكن أن تنحسر مجددًا”.





وقالت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط د. مها طلعت، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا لم تصل مصر، لافتة إلى عدم الاكتراث إلى الموجة الثانية والاهتمام بالإجراءات الاحترازية المختلفة واتباع الإرشادات الصحية.



