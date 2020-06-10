بطريقة حضارية.. انفصال إعلامية شهيرة وممثل مشهور

10 يونيو 2020 - 01:32 م

أعلنت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد أنها انفصلت عن زوجها الممثل اللبناني الكوميدي طوني أبو حودة علي صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور "إنستجرام " .

وكتبت علي صفحتها: "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري بتبقي خصوصية العيلة مقدسة وبتبقي ليا الأساس وعقبت علي التعليقات " ماتزعلوا نحن مبسوطين ".

وأشارت كارلا في أحد البرامج إلي أن الطلاق حدث منذ 8 أشهر بعد زواج استمر لمدة 16 عاما لكنهما تريثا قبل إعلان الخبر للرأي العام مضيفة: نحن عشرة عمر وأصحاب لا وجود لأي مشاكل بينا والانفصال تم حضاريا ".