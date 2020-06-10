بعد زيادة عدد إصابات كورونا.. 5 مشروبات لتقوية مناعة الجسم

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متابعات- الدويني فولي

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تقوية

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، يحتاج الجميع إلى تناول بعض المشروبات لتعزيز جهاز المناعة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لذلك توجد العديد من العصائر التي لها دور هائل في تعزيز مناعة الجسم، حيث يفضل تناول المزيد منها يومياً  للحصول على فيتامين "c "والزنك والحديد، لمواجهة الوباء العالمي. 

ويقدم موقع "Health line" مشروبات لتقوية مناعة الجسم وطرق التحضير:


1- الموز بالقرفة
اخفقي 3 ثمرات من الموز مع كوب من الحليب و2 ملعقة قرفة وملعقة عسل أبيض حتى تمتزج المكونات ويتم تناوله بشكل يومي.


2- الليمون بالنعناع
- قشري الليمون وضعيه في الخلاط مع النعناع والماء.
- اخلطي الليمون ثم صفيه بالمصفاة حتى تتخلصي من القشور.
- أضيفي عصير الليمون مرة أخرى للخلاط ثم أضيفي له السكر والحليب واضربيه مرة أخرى ثم قدميه .




3- الكيوي بالموز
قومي بتقطيع الكيوي و الموز شرائح، ثم أضيفيه في الخلاط مع الحليب، واخلطيهم جيدًا وأضيفي له العسل الأبيض للتحلية.


4- عصير الكرفس
- اغسلي الكرفس جيدًا وضعيه في الخلاط مع شرائح التفاح، ثم ضيفي شرائح الخيار مع شرائح الليمون، وضيفي الزنجبيل و اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج.
- صفي الخليط إذا رغبتي ولكن الأفضل عدم تصفيته كي يستفيد الجسم أقصى استفادة، ويتم تناول هذا المشروب بشكل يومي سواء لتقوية المناعة أو خسارة الوزن. 


5- الجزر بالتفاح
قومي ببشر الجرز والتفاح واخلطيهم معًا وأضيفيهم لكوب من عصير البرتقال مع 4 ملاعق عسل أبيض خام، ويتم تناوله مرة كل يوم .

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