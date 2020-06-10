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ابنة فريد شوقي: "ما تعملوش زيي.. الذوق وداني في داهية"

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رانيا و عبير فريد شوقي
رانيا و عبير فريد شوقي
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متابعات- أمينة عبد العال

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فريد شوقي

كورونا

رانيا فريد شوقى

عبير فريد شوقي

قالت عبير ابنة الفنان الراحل فريد شوقي إن سبب إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد  هو خجلها في التعامل مع الآخرين موجهة النصيحة إلي متابعيها بألا يكرروا ما فعلته.

وقالت عبير على صفحتها الرسمية علي فيس بوك: "أصبت بـ" كورونا" لأني رفضت أحرج رجل صافحني في العمل  وكمان مارضتش أحرج مشاعره وأطلع المطر من الحقيبة لتعقيم يدي أمامه .. الذوق وداني في داهية.. ما تعملوش زيي ".

وكانت رانيا فريد شوقي صرحت لـ" اليوم السابع" بأن عبير حالتها مستقرة وملتزمة بالعزل المنزلي في الوقت الحالي وتحصل علي العلاج المناسب .

 


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