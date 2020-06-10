» تطعن خطيبها بسكين في عيد ميلادها .. لن تتخيل السبب

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عبد القادر وحيد- متابعات

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محكمة بريطانية

الفتاة

طعنة

خطيبها

عد ميلادها

في واقعة مثيرة ونادرة، قضت محكمة بريطانية بسجن فتاة، لمدة 6 سنوات، بسبب طعنها صديقها وتسببت في إصابته بسبب الاحتفال بعيد ميلادها.

وكان صديقها قد أفضّل إرسال رسالة "عيد ميلاد سعيد"،  بدلا من الاتصال بها في يوم ااحتفالها.

الفتاة اعتقدت حينها أنه كان يخونها، حيث اقتحمت شقته في منطقة ويثينشو الموجودة في مدينة "مانشستر" البريطانية، بعد الرد بكلمة "شكرا" على رسالته، وطالبته أن يعترف لها لماذا لم يتصل بها.

وقامت الفتاة بتوجيه طعنة له بسكين مطبخ خلال اتصاله بالشرطة للاستغاثة.

وقد خضع الشاب لجراحة طارئة، ولكن بعد أكثر من عام منذ وقوع الحادثة، في 2019، واجه مشكلة في تحريك يده اليمنى، وكان عليه أن يخضع لعملية جراحية تجميلية لإصلاح جروح عميقة بسبب الطعنة.


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