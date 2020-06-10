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هزت اللاذقية.. بعد مقتل قريبتي الأسد يقتل خطيبته بسلاح روسي

هزت اللاذقية.. بعد مقتل قريبتي الأسد يقتل خطيبته بسلاح روسي

هزت اللاذقية.. بعد مقتل قريبتي الأسد يقتل خطيبته بسلاح روسي

قضايا وحوادث

هزت اللاذقية.. بعد مقتل قريبتي الأسد يقتل خطيبته بسلاح روسي
هزت اللاذقية.. بعد مقتل قريبتي الأسد يقتل خطيبته بسلاح روسي
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عبد القادر وحيد- متابعات

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اللاذقية

خطيبته

سلاح روسي

قربيتي الأسد

أقدم سوري في إحدى قرى اللاذقية الساحلية، أمس الأول الاثنين على قتل خطيبته ومحاولة قتل شقيقتها، ثم انتحر بإطلاق النار على نفسه.

الجريمة أعادت إلى الأذهان جريمة قتل قريبتي الرئيس بشار الأسد اللتين قتلتا نهاية العام الماضي على يد خطيب إحداهما.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية  من قرية "بسنادا" في ريف اللاذقية، التي شهدت واقعة قتل الخطيب لخطيبته التي تدعى رنا سعّود، فإن شقيقتها لا تزال في العناية المركزة، ما بين الحياة والموت.

وذكرت صفحات على مواقع تواصل موالية للنظام تحدثت عن صدمة هزت أهالي قرية بسنادا التي وصفت الجريمة بالمروعة، كما نشرت صورة للضحية.

وفي الوقت الذي لم تعرف فيه هوية القاتل الذي سعت صفحات الموالين للنظام، لعدم الإشارة إلى اسمه والاكتفاء بحروفه الأولى "غ.خ"، فإن الأخير أقدم على قتل خطيبته ومحاولة قتل شقيقتها، ببندقية روسية، كلاشينكوف، وأطلق منها ست رصاصات على الفتاتين، بسبب قيام خطيبته بفسخ خطوبتها.

يذكر أن قرية "بسنادا" التي حصلت فيها جريمة قتل الفتاة المخطوبة، هي قرية العقيد في جيش الأسد حسان الشيخ والذي سبق وقتله رميا بالرصاص، سليمان هلال الأسد، أحد أبناء عمومة بشار الأسد وأكثرهم فتكاً بالناس قتلا وتنكيلا واستعمالا للعنف، في العام 2015، في جريمة هزت الرأي العام في المنطقة التي تعتبر بيئة الأسد الموالية ذات الغالبية العلَوية، الأمر الذي دفع ببشار لاعتقال قريبه قاتل الضابط.

يذكر أن جريمة قتل الفتاة المخطوبة في "بسنادا" أعادت إلى الأذهان، قيام الملازم أول في جيش النظام السوري، وئام زيود، بقتل قريبتي رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهما هبة ونورا، 24 و14 عاماً، في 13 من ديسمبر الماضي.


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