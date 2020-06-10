  • الأربعاء 10 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:51 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هزت اللاذقية.. بعد مقتل قريبتي الأسد يقتل خطيبته بسلاح روسي

هزت اللاذقية.. بعد مقتل قريبتي الأسد يقتل خطيبته بسلاح روسي

الإعلامي شريف مدكور

شاهد.. شريف مدكور: "أنا بخيل ومش مسامح"

عم صبحي

توجيه عاجل من الرئيس بشأن مواطن ..شاهد التفاصيل

معصوم مرزوق: للأسف قطر نشيطة في هذا الخطأ

معصوم مرزوق: للأسف قطر نشيطة في هذا الخطأ

تركي آل شيخ

تحذير جديد من تركي آل الشيخ

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي : "كفاية مرواغات.. نفد صبرنا"

الجنرال تشارلز براون جونيور

ترامب يرضخ لاحتجاجات فلويد.. أول رئيس لسلاح الجو .."أسود"

أردوغان

محمد الفاتح فتح القسطنطينية.. وأردوغان حولها لصالات قمار

زاهي حواس

زاهي حواس: لا يمكن للعبيد أن يبدعوا

اغتيالات لسيدتين بطلق ناري في الرأس

هزّت عاصمة عربية..اغتيالات لسيدات بطلق ناري في الرأس

شاهد.. شريف مدكور: "أنا بخيل ومش مسامح"

الصفحة الأخيرة

الإعلامي شريف مدكور
الإعلامي شريف مدكور
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"أنا مش أنا ".. أول تعليق لمحافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

#

خبيرة أبراج تعلن توبتها: رأيت حلما مرعبا

#

شاهد.. أسما شريف منير تثير الجدل بـ فيديو جديد

#

وزيرة الهجرة: أنا مش في منصب شرفي أنا بشتغل

انستجرام

فيروس

شريف مدكور

شارك الإعلامي شريف مدكور متابعيه على صفحته الرسمية علي "إنستجرام" بمقطع فيديو كان سجله  في أحد البرامج الإعلامية وهو يتحدث عن عقاب المتنمرين عليه بسبب مرضه ومن قام بإيذائه: "أنا مش مسامحهم علي أفعالهم".

وردت متابعة قائلة: "المسامح كريم ولا إياه رأيك" ولكنه رد عليها "أنا بخيل"، وقال آخرون: "ليك حق متسامحش حد غلط في حقك بس ربنا هيجيبلك حقك لحد عندك .. أنت راجل محترم ربنا يحميك .. من حقك تاخد موقف ".

جدير بالذكر أن الإعلامي شريف مدكور أعلن منذ عام عن إصابته بفيروس يصيب الجسم لضعف مناعته بسبب الكيماوي الذي يعالج به بعد إجرائه عملية إزالة الورم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مسلمو إيطاليا.. أبقت جثة أمها 10أيام لإيجاد مقبرة لدفنها
» تعليمات طبية صارمة من "فيفا" لاتحاد الكرة
» إصابة طليقة ماجد المصري بكورونا: عشمي فى ربنا كبير
» فنان شهير يبحث عن عمل: مش لاقي شغل من 10 شهور
» "مراتك مقلتش ليك هو ده وقته؟"..تحرج مسئول كبير علي الهواء
» مدرب الاتحاد يهاجم الأهلي و الزمالك: ايه اللي بيحصل دا؟
» شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن عقد نجله مع الأهلي
» مدرب الأهلي السابق: عمري ما هدرب الزمالك حتى لو مش هلاقي آكل
» أسطورة الأهلي السابق يدرس العودة إلى الملاعب بعد سنوات من اعتزال الكرة
» الجزيرة تنهي تعاقدها مع " الدحيح "
» "النقد الدولي" يحذر من إفلاس الدول الأشد فقرا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية