هل آلام الحلق من أعراض كورونا.. طبيب يجيب

10 يونيو 2020 - 10:20 ص

فجر الدكتور محمد الشاذلي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة القاهرة، مفاجأة مدوية بشأن علاقة آلام الحلق بكورونا، قائلا:"كورونا يهاجم الجهاز التنفسي وليس الجهاز الهضمي، وألم الحلق مرتبط بالجهاز الهضمي وليس الجهاز التنفسي".



وأضاف"الشاذلي"، خلال مداخلة تليفونية ، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان،بأن ألم الحلق لا يمثل أكثر من 10% من أعراض فيروس كورونا، ويصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة وكحة ورعشة وأعراض أخرى مثل فقدان الشم والتذوق.



وأوضح أن فيروس كورونا يمر على الحلق ولكنه لا يتوقف عنده، وأن التهاب الحلق ليس له علاقة بفيروس كورونا، وله أسباب كثيرة أخرى؛ مثل الحموضة في المعدة وأسباب أخرى.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.

