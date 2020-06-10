تأجيل مهرجان "شرم الشيخ" بسبب أزمة كورونا

10 يونيو 2020 - 10:19 ص

أعلن رئيس مهرجان "شرم الشيخ" السينمائي، جمال زايدة، أنه تقرر تأجيل الدورة الرابعة من المهرجان، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح زايدة، في تصريحات صحفية، أن المهرجان، الذي كان من المقرر أن يعقد في 20 يونيو/ حزيران الجاري، لن يعقد على الرغم من الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة به.





وأضاف زايدة "لن يعقد المهرجان هذا الشهر كما كان مقررا له على الرغم من إننا قد انتهينا من جميع الأعمال الخاصة به، ولجان المشاهدة واختيارات الضيوف، وذلك بسبب انتشار وباء الكورونا الذي هو في تصاعد مستمر".







وتابع "في ظل تلك الظروف لن نستطع جلب ضيوف المهرجان الذين قررنا حضورهم بسبب إيقاف خطوط الطيران وعدم عمل الفنادق بشكل كامل، بالإضافة إلى أن الدولة تمنح اهتمامها الأكبر حاليا لمكافحة المرض ونحن ملتزمين بإجراءات الدولة".





وأضاف "الوحيد الذي أعلن عن نفسه هو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بسبب كونه يقام في توقيت متأخر، أما فيما يتعلق بالمهرجانات الأخرى فلقد قام مهرجان كان بإلغاء دورته، ولم يعلن الآخرون حتى الآن عن موقفهم و يترقبون ما يحدث".



