أسعار البنزين الجديدة في السعودية

10 يونيو 2020 - 09:59 ص

ينتظر المواطنون السعوديون، قرار لجنة الأسعار وأرامكو السعودية، بشأن أسعار البنزين الجديدة، حيث جرى العرف عن مراجعة أسعار البنزين في السعودية في اليوم العاشر من كل شهر، وذلك استنادًا إلى المراجعة التلقائية للعرض والطلب والوضع الاقتصادي العام.

أسعار البنزين من أرامكو بعد المراجعة، سيتم إصدار بيان حول أسعار البنزين الجديدة خلال ساعات، علما بأن أسعار البنزين في السعودية الحالية على النحو التالي:

بنزين 95:- 0.82 ريال سعودي

بنزين 91:- 0.67 ريال سعودي