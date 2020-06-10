» تعليمات طبية صارمة من "فيفا" لاتحاد الكرة

10 يونيو 2020 - 09:36 ص

تلقى مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تعليمات صارمة من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، خاصة باللاعبين وكل عناصر المنظومة الرياضية من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وجاءت التعليمات التى أرسلها فيفا للجبلاية على النحو التالي ..

شكل الاتحاد الدولي لكرة القدم لجنة طبية من المختصين وممثلين لكل الاتحادات القارية لوضع المتطلبات الواجب اتباعها فيما يتعلق بنشاط كرة القدم.

أولًا: قبل بداية النشاط:

- يجب على أي شخص يشارك في النشاط الرياضي إن كان (رياضيًا ، متطوعًا ، مسؤولًا ، مختصًا بالطعام ، وما إلى ذلك) يجب أن يتم التحقق بشكل استباقي عن الحالة الصحية لكل منهم (بما في ذلك قياس درجة الحرارة ورصد أي أعراض مرضية).

- غير مسموح لأي شخص ضمن الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين المشاركة فى الأنشطة الرياضية وهو مريض كما يتوجب عليه الإبلاغ عن الأعراض بواسطة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

- يجب على طواقم العمل بما فيهم المتطوعون التأكد من إبلاغهم للمتعاملين معهم على الإجراءات الخاصة بالمرضى المشتبه بهم والحالات المؤكدة، وإجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها، ووسائل الحصول على مزيد من المعلومات.

ثانيًا:- أثناء النشاط:

- يجب أن يكون المشاركون على دراية تامة بما هو مطلوب والتعاون مع الطواقم الطبية للفرق والأندية أو مجموعة الانشطة الرياضية في الاماكن التى سيقام فيها النشاط.

- غسل اليدين بصفة متكررة بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل وايضًا استخدم معقم اليدين الكحولي الموصى به من (منظمة الصحة العالمية ، 2009) في حالة عدم توفر الماء والصابون.

- تغطية الفم والانف بمنديل أو الكم (وليس اليدين) عند السعال أو العطس، وذلك بممارسة آداب التنفس (الحفاظ على مسافة: 1 م على الأقل) ، وتغطية السعال والعطس بمنديل واهمية التخلص منه واستخدام الكوع، وغسل اليدين) فى حالة استمرار السعال، اعزل نفسك واطلب المشورة الطبية.

- تجنب الاتصال بالمرضى، بما في ذلك الاتصال المباشر والوثيق مع أولئك الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة

- عدم المشاركة فى استخدام المناشف، الملابس الصابون والاشياء الشخصية الاخرى مثل زجاجات المياه.

- ينصح الرياضيين بعدم لمس الفم أو الانف.

- تجنب المصافحة أو العناق.

- تجنب غرف البخار أو الساونا.