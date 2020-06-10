مبروك عطية: أنا المستفيد الوحيد من هذا الشيء

10 يونيو 2020 - 09:22 ص

عقب الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على تقليد عدد من المشاهير له،على موقع "التيك توك"،قائلا: "إنهم يفعلون ذلك لأنهم يحبونه".



وأضاف "عطية"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر :" الناس بيقلدوني عشان بيحبوني، وفي الأخر أنا المستفيد الوحيد".



ووجه عيطة التحية إلى من قلدوه، قائلا: "لو لم يكن يحبني ما التفت إلي وقام بتقليدي، وأهم حاجة علمي يوصل للناس، معتبرا أن من يقلدوه قد يكونوا وسيلة لتوصيل علمه لعدد أكبر من الناس بشكل أكثر فاعلية.

