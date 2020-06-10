أحمد كريمة: رافض التبرع بالبلازما آثم

10 يونيو 2020 - 09:08 ص

هاجم الدكتور أحمد كريمة، أحد علماء الأزهر الشريف، من يمتنع عن التبرع بالبلازما ويحتكر أدوية كورونا ،قائلا :" رافض التبرع بالبلازما آثم".

وأضاف "كريمة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن عرض بلازما الدم للبيع حرام شرعًا؛ لأن أجزاء الإنسان ليست محل البيع والشراء،؛ والبلازما جزء من الدم، والدم الآدمي يحرم بيعه في الشريعة الإسلامية.



وتابع :"اتقوا الله عزوجل في الناس، وأن من ينعم الله عليه بالشفاء والدواء فيجب عليه أن يسارع في الخيرات لتهيئة أسباب الشفاء للمرضى، معلقًا: "خير الناس أنفعهم للناس".



و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس.

