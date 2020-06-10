طبيب متوفي بكورونا فعل شيئا غريبا أثناء علاجه بالتنفس الصناعي

10 يونيو 2020 - 08:57 ص

روت ماجدة حسين، أرملة الطبيب محمد حسن، المتوفى بفيروس كورونا المستجد تفاصيل إصابة ووفاة زوجها الراحل، قائلة: "زوجي بذل كل جهده حتى لحظاته الأخيرة، فى علاج مرضى الوباء حتى بعد إصابته بالفيروس ".



وأضافت "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "أن زوجها كان يتواصل مع مرضاه وهو داخل مستشفى العزل في إسنا، وتحت جهاز التنفس الصناعي، معقبة: "كان يتحدث مع مرضاه عبر "الواتساب"، ويقدم لهم النصيحة الطبية وكتب لهم الدواء".



وأشارت أرملة الطبيب المتوفى، إلى أن أسرة الطبيب ليست حزينة مطلقًا، كونها تحتسبه شهيدًا عند الله سبحانه وتعالى، مضيفة: "كنت أقول ليه أقعد فى البيت كان يقول لى طيب مين يعالج الناس دي رغم أنه كان لديه الضغط ومتقدم فى السن ،معقبة: "توفى في يوم وفاة الرسول".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس.

