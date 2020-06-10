» شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن عقد نجله مع الأهلي

10 يونيو 2020 - 08:50 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة جديدة فيما يخص عقد نجله مصطفى مع النادي الأهلي .



وقال "شوبير" في تصريحات تلفزيونية: منذ فترة أخبرني مصطفى أن الأهلي طلب منه التوقيع على العقود وقد هنأته ولم أشاهد العقد.



وأضاف: عندما أثيرت أزمة العقد الجديد طلبت منه الاطلاع على عقده مع الأهلي وفوجئت أنه بنفس القيمة المالية التي يحصل عليها زميله أحمد طارق سليمان وكافة الناشئين .



وتابع: لو مصطفى اتطلب منه يلعب للأهلي ويدفع فلوس هيدفع .. لأن الأهلي صاحب فضل عليه وعليا.



واستدرك: فيه نظام محدد بيحكم الأرقام اللي بيحصل عليها للاعبين داخل الفريق وعشان كدا الأهلي نادي القرن.



