الديهي : "كفاية مرواغات.. نفد صبرنا"

10 يونيو 2020 - 08:19 ص

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن بيان مجلس الأمن القومي المصري في مجمله رسالة للجانب الإثيوبي أن مصر نفذ صبرها من مراوغات وتأجيل إثيوبيا للمفاوضات.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، بأن البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي المصري رائع وقوي للغاية شكلا ومضمونا، وبه أقوى كلمات وعبارات وأوضح وأفصح رسائل.



وتابع :" الجانب الإثيوبي يعلم أن مصر لا تخاف وهي دولة سلام، ومد الأيد بالسلام لا يمثل ضعف وإنما فرط قوة من مصر، ونحن لدينا القوة الرادعة للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولن نقبل المساس بنقطة مياه واحدة، ولا يغرنكم صبر مصر.

