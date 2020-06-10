زاهي حواس: لا يمكن للعبيد أن يبدعوا

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الحدث

الأهرامات

زاهي حواس

سيد علي

رد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، على ما نشرته بعض الصحف الإنجليزية وكذلك دعوات الإنجليز على مواقع التواصل الاجتماعي بهدم الأهرامات على غرار ما حدث لتمثال تاجر العبيد البريطاني إدوارد كولستون على يد المحتجين ضد العنصرية.

وقال زاهى حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم،:"السخرة والعبيد يمكن أن تبني مبانٍ ضخمة لكنها أبدًا لا تُبدع والأهرامات إبداع".

وأضاف وزير الآثار الأسبق، قائلا :"ما قيل بأن بناء الأهرامات تمت بالعبيد، مجرد خزعبلات إنجليزية، وكلام فارغ"، لافتًا إلى أن عمال بناء الأهرامات لو كانوا عبيدًا ما بُنيت.

وأكمل : "الأهرامات كانت مشروع قومي وإعداد مقابر العمال للعالم الآخر تظهر أن الأهرامات بناها العمال الذين جاءوا من خلال العائلات الكبيرة فى الصعيد والدلتا، وكانت تلك العائلات تدفع أجور العمال وبالتالي كانوا يدفعون الضرائب".

 وظهرت دعوات بتدمير أهرامات الجيزة في مصر، بعد اعتراض البعض على إطاحة متظاهرين بتمثال لتاجر رقيق في مدينة بريستول البريطانية، الأحد، قبل أن يلقوا به في نهر ايفون.

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